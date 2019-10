© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Secolo XIX dedica ampio spazio nella sua sezione sportiva a Thiago Motta e la sua rivoluzione rossoblu, titolando: "Thiago, molto è cambiato. Il Grifo ritrova la sua anima". Debutto da sogno per il tecnico del Genoa, che ha azzeccato tutto, dalle modifiche tattiche alle sostituzioni. Rimonta e diretta concorrente per la salvezza battuta: non succedeva da mesi.