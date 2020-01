Il Secolo XIX sul Genoa: "La difesa fa sempre acqua"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 34, uno spazio al Genoa con questo titolo: "La difesa fa sempre acqua. Nicola per la salvezza deve ricostruire il muro". Già 41 reti subite, dal 2007 solo una squadra ha evitato la B con una media così. L'allenatore aspetta rinforzi e insiste: "Dàgge Zena, non dobbiamo abbatterci".