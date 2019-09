© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno, a pagina 36, al Genoa con il titolo seguente: "Gioco, gol, entusiasmo. La stagione passata dimenticata in due gare". Quella rossoblù è un'altra squadra: non vinceva e non segnava, adesso fa punti, trova spesso la porta e trascina i propri tifosi. Il bottino è invidiabile: 4 punti con Roma e Fiorentina.