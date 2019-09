Il Secolo XIX sul Genoa: "Le trasferte altro tabù da sfatare"

© foto di Alessio Del Lungo

"Le trasferte amare altro tabù da sfatare per Andreazzoli". Questo il titolo che, a pagina 52, Il Secolo XIX di questa mattina dedica al Genoa. Il Grifo - si legge - non vince fuori da 8 mesi: l'ultima a Empoli, decisiva per la difficile salvezza. Dopo il pareggio a Roma, serve svoltare lontano dal Ferraris per puntare più in alto.