© foto di Alessio Del Lungo

"I senatori Pandev e Criscito con la carica dei diciottenni". Questo il titolo che al suo interno a pagina 36 utilizza Il Secolo XIX in edicola questa mattina sul Genoa. Goran è in Italia da 18 anni e Mimmo arriva alla 18esima stagione da professionista. Faranno ancora da chiocce a una squadra di giovani ed in ferie già si allenano.