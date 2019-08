Si parla del mercato del Genoa sull'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Schone, colpo in regia. Il sì entro domenica e c'è anche Saponara", titola il quotidiano che poi offre anche i dettagli: "Incontro fissato tra Preziosi e il danese: biennale a 1.5 milioni. In arrivo il trequartista ex Samp che è tornato alla Fiorentina". Sono ore molte calde dunque per il club rossoblù che sta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Andreazzoli e a breve dovrebbe chiudere per Saponara mentre la partenza di Zukanovic e Jaroszynski ha reso necessario l'arrivo di un rinforzo a sinistra.