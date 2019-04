Si torna forzatamente a parlare di salvezza per il Genoa: con Empoli e Bologna che si sono sensibilmente avvicinate nelle ultime giornate, servono esperienza e cuore secondo Il Secolo XIX: nove squadre in corsa, i giovani rossoblù sentono la pressione e per questo è pronto il rilancio di Pandev e Veloco, due degli elementi più anziani della squadra.