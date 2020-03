Il Secolo XIX sul Genoa: "Signorini, 60 volte in campo: gli auguri di buon compleanno"

"Signorini, 60 volte in campo: gli auguri di buon compleanno". Questo il titolo che Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 36, al Genoa. Il 17 marzo 1960 nasceva Gianluca, ucciso dalla malattia della Sla nel 2002 a soli 42 anni. La figlia Benedetta: "Non lo immagino imbiancato, per me - si legge - resta un guerriero".