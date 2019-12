© foto di Alessio Del Lungo

"Sterzata su Nicola". Questo il titolo scelto da Il Secolo XIX questa mattina sul Genoa al suo interno. Esonerato Thiago Motta, Preziosi punta tutto sul tecnico del miracolo a Crotone. Ieri contatti incoraggianti, la firma sul contratto potrebbe arrivare in giornata: "Genova è tanto per me, qui sono diventato calciatore e ho trovato moglie".