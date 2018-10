Il Secolo XIX sul Genoa: "Tifosi scontenti". Ma Perinetti li rassicura

"Tifosi scontenti. Perinetti: 'Juric può farci crescere'". Il ribaltone targato Preziosi tiene banco in casa Genoa, con Il Secolo XIX che sceglie il titolo di cui sopra come apertura delle proprie pagine sportive. Ballardini, scrive il quotidiano, aveva riportato pace tra la tifoseria e la società, ma il suo esonero ha portato a nuovi cori nei confronti del presidente Preziosi. Ieri in conferenza stampa il nuovo tecnico Juric ha cercato di dare rassicurazioni, affiancato dal dg Perinetti.