Il Secolo XIX sul Genoa: "Un pari che sa di vittoria. Il Coronavirus è alle spalle"

"Un pari che sa di vittoria. Il Coronavirus è alle spalle", titola Il Secolo XIX stamane in edicola. Baci e abbracci in mezzo al campo a fine partita, come se al Bentegodi fosse arrivata una vittoria. Il punto conquistato dal Grifone ha il sapore dell'impresa. Il Genoa si è dimostrato più forte delle difficoltà, ha reagito e si è portato a casa un punto. Senza segnare è vero, ma anche senza subire reti. Un punto per tornare a sorridere e ricominciare.