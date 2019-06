"Italia, prova da grandi con la Spagna". Questo il titolo con cui l'edizione odierna de Il Secolo XIX apre la pagina sportiva. Gli azzurrini di Gigi Di Biagio scenderanno in campo questa sera al "Dall'Ara" contro la Spagna per il debutto nell'Europeo Under 21.

Samp a DiFra - A pagina 44 invece il quotidiano ligure parla del prossimo tecnico della Sampdoria Eusebio Di Francesco: "Il pianeta Di Francesco, dalla spiaggia a Mandela fra pallone e psicologia".

Genoa ad Andreazzoli - E' stato invece ufficializzato dal Genoa Aurelio Andreazzoli come tecnico per la prossima stagione. Questo il titolo a pagina 45: "Andreazzoli torna a Pegli. Da qui partì nel 1970 per diventare calciatore".