Il Secolo XIX sull'U21: "Italia vince. Qualificazione appesa a un filo"

"L'Italia vince, goleada spagnola. Qualificazione appesa a un filo". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX. Gli azzurrini hanno superato il Belgio 3-1 ma non è bastato per blindare il primo posto. Ora bisognerà attendere le ultime partite della fase a gironi.

Gigi Simoni - "Paura per Gigi Simoni gravissimo dopo un malore". Questo il titolo dedicato invece a Gigi Simoni. L'ex allenatore di Inter e Genoa è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa dopo un malore.

DiFra c'è - Nel pomeriggio di ieri la Sampdoria ha ufficializzato l'arrivo di Eusebio Di Francesco. Questo il titolo nelle pagine interne: "DiFra fino al 2022, è ufficiale. Ferrero: 'E' la scelta migliore'".

Genoa scatenato - E' un Genoa scatenato sul mercato. Nella giornata di ieri i rossoblu hanno perfezionato gli arrivi di Cristian Zapata e di Jaroszynski mentre sono in via di definizione Barreca e De La Vega. Questo il titolo: "Presi Zapata e Jarozsynski, in arrivo Barreca e De La Vega".