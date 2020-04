Il Secolo XIX sulla ripresa della Serie A: "La melina"

"La melina", è il titolo de Il Secolo XIX oggi in edicola a proposito della ripresa della Serie A. Nessuna certezza, ma semmai nelle incertezze rifugiarsi nella "melina", prendere tempo. Gli attesi Stati Generali di ieri del mondo del calcio con il ministro dello Sport Spadafora non solo non hanno tracciato percorsi ma hanno persino messo in dubbio il mantra degli ultimi giorni, quel "si riprende il 4 maggio": non è affatto sicuro che quel lunedì possano ricominciare gli allenamenti. Seppur a gruppi da due e applicando tutte le misure del protocollo sanitario anti-Covid. Sarà la curva del contagio a dettare le tempistiche e al momento non consente ancora sbilanciamenti e tanto meno scatti in avanti.