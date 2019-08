Il Secolo XIX sulla Samp: "Ecco l'offerta del Leicester per Praet"

© foto di Alessio Del Lungo

All'interno de Il Secolo XIX in edicola questa mattina, a pagina 36, viene dedicato spazio alla Sampdoria con il seguente titolo: "Ecco l'offerta del Leicester per Praet. Se parte può sbloccare mercato e società". Di Francesco ha chiesto due ali e un vice Quagliarella ma per ora deve schierare una formazione provvisorio.