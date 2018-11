© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Secolo XIX di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "Samp in crisi di risultati, in panchina c'è un 'tesoro' non ancora sfruttato". Jankto, Colley e Vieira sono stati pagati oltre 30 milioni di euro ma in tre hanno giocato poco più di 400 minuti. Giampaolo è noto per insistere sugli stessi uomini: accadde pure a Schick e Skriniar.