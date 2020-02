vedi letture

Il Secolo XIX sulla Samp: "La scossa di Ranieri per tentare l'impresa"

"La scossa di Ranieri per tentare l'impresa": così Il Secolo XIX sulla Samp. Modulo in discussione: "Potrei passare alla difesa a 3. E ai tifosi dico di sostenerci e pensare positivo" le parole del tecnico della Sampdoria alla vigilia di una gara importante come quella contro l'Inter. E ancora: "È un’annata di alti

e bassi ma lo sapevo già. Da qui alla fine sarà una battaglia ma non dobbiamo arrenderci mai".