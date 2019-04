© foto di Utente

L'edizione odierna de Il Secolo XIX, in prima pagina, dà risalto alla sconfitta interna patita ieri pomeriggio dalla Sampdoria al cospetto della Lazio di Simone Inzaghi. Un ko che allontana i blucerchiati dall'Europa League, malgrado la stagione da assoluto protagonista dell'intramontabile Fabio Quagliarella, ieri arrivato a quota 150 gol in Serie A: "Quagliarella fa 150 gol ma il record non basta per la Samp in Europa".