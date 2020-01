Il Secolo XIX sulla Sampdoria: "Dagli attaccanti poche reti decisive"

© foto di Alessio Del Lungo

"Dagli attaccanti poche reti decisive. Finisce in gol un'occasione su quattro". Questo il titolo che Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 36, alla Sampdoria. Quagliarella - si legge - è ancora in ritardo, preziosi invece gli exploit di Ramirez e Jankto. Ranieri: "Stiamo lavorando su questo aspetto".