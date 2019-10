© foto di stefano tedeschi

Potrebbe essere decisiva la gara di Verona per la panchina della Sampdoria. L'edizione odierna de Il Secolo XIX titola: "DiFra al bivio di Verona. Se fallisce spunta Ranieri". Il tecnico blucerchiato è all'ultima spiaggia come Mihajlovic nel 2014 o Montella nel 2016. E i nomi per la sua sostituzione già si susseguono: Stefano Pioli, Beppe Iachini o l'ex tecnico di Leicester e Roma. Se ne riparlerà lunedì, quando sapremo il risultato della gara del Bentegodi.