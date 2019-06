© foto di stefano tedeschi

La sezione sportiva de Il Secolo XIX dà ampio spazio al mercato della Sampdoria, titolando: "Di Francesco non chiede "conoscenze". Meno veterani, più giovani". La filosofia del tecnico sposa in pieno la necessità del club di produrre plusvalenze importanti, che possono essere frutto solo di una concreta valorizzazione dei giovani. Al contrario di Giampaolo, che chiedeva giocatori tatticamente pronti, Di Francesco lavora con i giovani concedendo loro chances importanti per mettersi in mostra. E questa sarà la linea da seguire in blucerchiato.