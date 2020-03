Il Secolo XIX sulla Sampdoria: "Nodo prestiti: 23 milioni a rischio"

"Nodo prestiti: 23 milioni a rischio". Questo il titolo che Il Secolo XIX dedica al suo interno, a pagina 34, alla Sampdoria. La pandemia - si legge - mette in discussione gli accordi per i riscatti di Murillo e Caprari. Il prezzo per quello di Murillo che il Celta dovrebbe pagare a giugno è di 14 milioni, mentre quello del Parma per Caprari è di 9 milioni.