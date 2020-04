Il Secolo XIX sulla Sampdoria: "Osti e Pecini in scadenza. Ferrero ha l'idea Cassano"

"Osti e Pecini in scadenza. Ferrero ha l'idea Cassano", titola Il Secolo XIX oggi in edicola. L'area tecnica della Sampdoria, il direttore sportivo Carlo Osti e il responsabile dello scouting della prima squadra Riccardo Pecini, è in scadenza. Il presidente Ferrero al momento non ha ancora avviato la trattativa per il loro rinnovo e questa situazione di "vuoto" è l'ideale per consentire, soprattutto sul web, il proliferare di voci e di scenari. Negli ultimi due giorni sono emerse due ipotetiche candidature ed entrambe hanno curiosamente coinvolto ex giocatori blucerchiati, Pasquale Foggia e Antonio Cassano. Si parla, solo chiacchiere al momento.