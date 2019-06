Il Secolo XIX sulla Sampdoria: "Pradè, il ritorno è vicino"

© foto di stefano tedeschi

La sezione sportiva de Il Secolo XIX apre oggi con un titolo dedicato al futuro incerto della Sampdoria: "Nuvole sulla Lanterna". I blucerchiati ancora non hanno chiaro il futuro, con la società in vendita ed una dirigenza ancora da completare. Oggi potrebbe arrivare la firma di Daniele Pradè, che ritornerebbe così a vestire i panni del direttore sportivo blucerchiato, mentre per il ruolo di allenato si sta ancora sfogliando la margherita, con Eusebio DI Francesco che appare ora in vantaggio.