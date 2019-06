© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Secolo XIX nella sua sezione sportiva apre con un titolo dedicato alla Sampdoria, che recita: "Praet-Andersen, in partenza. 50 milioni per rifare il mercato". Il danese ha messo le mani avanti dichiarando che per lui è arrivato il momento di crescere e si profila una soluzione lontana da Genova, ma anche il belga Praet è sulla lista dei partenti. Poi con il ricavato i blucerchiati andranno all'assalto di due esterni, individuati nei nomi di Domenico Berardi e Simone Verdi.