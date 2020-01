© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Secolo XIX apre la propria sezione sportiva titolando sulla Sampdoria: "Ritorno a colori". Il mister Claudio Ranieri ha dato alla Sampdoria idee e gioco oltre che a fiducia nei propri mezzi e ottimismo a tutto l'ambiente. Sono rinati giocatori prima in crisi come Quagliarella e Jankto, altri che prima erano ai margini della rosa, come Chabot e Thorsby, ora sono utilissimi. Con tutti questi ingredienti la Sampdoria può sperare in una seconda parte di campionato più tranquilla, con una salvezza da ottenere senza affanni.