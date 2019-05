Il Secolo XIX sulla Sampdoria: "Vialli sfuma"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX nel taglio laterale della sua prima pagina dedica spazio alla Sampdoria e alla possibile cessione della società con il titolo: "Vialli sfuma". Ferrero da New York non apre alla possibilità: "Trattativa chiusa". L'offerta del gruppo dell'ex attaccante - si legge all'interno a pagina 39 - sarebbe di soli 50 milioni più i debiti, ma il presidente dei blucerchiati non ci sta: "Non ci sarà un secondo incontro".