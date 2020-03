Il Secolo XIX sulla Serie A: "La Figc pensa a spareggi per i verdetti"

vedi letture

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica in prima pagina nel taglio alto uno spazio alla Serie A con questo titolo: "La Figc pensa a spareggi per i verdetti". La proposta di Gravina - si legge all'interno a pagina 34 - tra le ipotesi se non si riuscisse a terminare il campionato. I giocatori intanto premono: "Stop per 10 giorni agli allenamenti".