Il Secolo XIX sulle Olimpiadi: "Giochi a cinque nodi"

"Giochi a cinque nodi", titola Il Secolo XIX sulle Olimpiadi di Tokyo 2020. Anche nel 2021, si chiamerà comunque Tokyo 2020. Questioni di marchio, più che romanticherie. Di certo c'è l'anno, dopo lo slittamento ufficiale. Malgrado ci siano "migliaia" di problemi organizzativi - non ultimo quello legato al Villaggio Olimpico già venduto - "non vuol dire che ci si limiti ai soli mesi estivi, tutte le opzioni sono sul tavolo", dichiara il CIO. Compresa la primavera corredata dalla simbologia nipponica dei ciliegi in fiore. Ma spesso pure dalla neve. Meglio sarebbe andare verso maggio e giugno, escludendo la piena estate per i problemi di calura che già erano emersi.