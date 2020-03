Il Secolo XIX sullo Spezia: “Italiano allunga il riposo”

“Mister Italiano allunga il riposo. Lunedì ripresa degli allenamenti”. Titola così l'edizione spezzina de Il Secolo XIX in edicola facendo il punto sulla situazione in casa aquilotta: “Lo Spezia decide di prolungare lo stop dei calciatori, tutti gli atleti resteranno in città e ci sono situazioni anche complicate con lo stesso allenatore Vincenzo Italiano, che risiede con la famiglia nella zona di Padova, che non va a casa da molto tempo e che resta quindi ancora lontano da casa. - si legge ancora – Questa la decisione della società aquilotta, ma non tutti la pensano alla stessa maniera”.