Il Secolo XIX sullo Spezia: “Ragusa, un gol alla Messi”

“Ragusa, un gol alla Messi per rilanciare gli Aquilotti”, titola così nelle pagine sportive l’edizione spezzina de Il Secolo XIX in edicola paragonando la rete dell’esterno ligure contro il Cosenza a quella segnata dal neo Pallone d’Oro contro l’Atletico Madrid nell’ultimo turno di Liga. Due dinamiche simili, quasi identiche, con Ragusa/Messi che inizia l’azione scambia con il centravanti (Suarez per il Barça, Gudjhonsen per lo Spezia) e converge fino a scoccare il mancino rasoterra che si insacca alle spalle del portiere avversario.