© foto di Alessio Del Lungo

Spazio a Simone Scuffet sulla prima dello sport dell’edizione spezzina del Secolo XIX in edicola che titola: “Scuffet scalda i guantoni. Krapikas resta a guardare”. Con il portiere lituano convocato dall’Under 21 del suo paese per le qualificazioni europee per il portiere italiano c’è la grande occasione di mostrare le proprie qualità al tecnico Vincenzo Italiano nell’anticipo di campionato contro il Pordenone in quello stadio – il Friuli di Udine - che lo ha tenuto a battesimo quando vestiva la maglia bianconera.