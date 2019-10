Il Secolo XIX, T. Motta: "Con la Juve tutti per uno e uno per tutti"

© foto di Alessio Del Lungo

"Con la Juve tutti per uno e uno per tutti". Queste le parole del nuovo allenatore del Genoa, Thiago Motta, alla vigilia del match contro i bianconeri. Il Secolo XIX gli riserva uno spazio al suo interno, a pagina 38, questa mattina. L'allenatore si concentra solo sul presente: "Il passato non conta. L'Udinese domenica? Il turnover per me significa poco".