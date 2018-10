Il Secolo XIX titola: "Ballardini punta al 30 col Parma"

© foto di Federico Gaetano

Davide Ballardini insegue un importante traguardo sulla panchina del Genoa. Come scrive Il Secolo XIX, "Balla, esami superati e ora punta al 30 col Parma dove fu maestro con Sacchi. Fugati in dubbi post Lazio, il Grifone è tornato a volare. 28ma e 29ma vittoria in rossoblù per il tecnico, che cerca il 4 su 4 al Ferraris"