© foto di Insidefoto/Image Sport

"Giampaolo sfida Gasperini: show a eliminazione". Il Secolo XIX titola così, nella sua edizione odierna, sul big match in programma oggi pomeriggio tra Sampdoria e Atalanta. Due squadre votate al bel gioco e a un calcio offensivo, entrambe in piena lotta per l'Europa League. "Bel gioco ed Europa in ballo", è appunto il sottotitolo del quotidiano.