Il Secolo XIX titola sull'Italia: "Una Nazionale a due volti"

"Una Nazionale a due volti: con la Polonia 1-1 in rimonta". E' questo il titolo scelto in taglio alto da Il Secolo XIX per sintetizzare il pareggio in rimonta ottenuto ieri sera dall'Italia a Bologna contro la Polonia. L'accento è posto sul fatto che la Nazionale sia stata a tratti irriconoscibile per gran parte del match, ma poi è cambiata soprattutto con i cambi effettuati dal c.t. Roberto Mancini.