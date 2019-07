© foto di Mattia Verdorale

"La mia favola alla Torricelli. Dalle serie minori al Doria dei sogni". Questo il titolo a pagina 42 che Il Secolo XIX dedica alla Sampdoria e al suo nuovo acquisto Tommaso Augello prelevato dallo Spezia. Il quotidiano presenta una lunga intervista fatta la terzino e queste sono state alcune dichiarazioni: "Sono una persona normale, Quagliarella lo prendo al Fantacalcio. Ho iniziato a Milano nei dilettanti, poi ho sempre migliorato, in D, in C, in B e ora qui. Nessuna pressione, do il massimo. Studio scienze sociali per le globalizzazioni all'Università di Milano. Non mi piace essere focalizzato solo sul calcio".