Il Secolo XIX: "Toro-Samp 2-2, mille emozioni. Incubo Genoa: ko anche col Parma"

vedi letture

Il lunedì di Serie A ha visto protagoniste le due squadre di Genova, così Il Secolo XIX titola stamane in prima pagina: "Toro-Samp 2-2, mille emozioni. Incubo Genoa: ko anche col Parma". Sampdoria che a Torino prima va sotto, poi rimonta andando in vantaggio e sul finale di gara si fa recuperare, rischiando pure di perdere la sfida: tantissime emozioni in una gara divertente e giocata a viso aperto. A Genova invece i rossoblu non riescono a rimontare il doppio vantaggio del Parma firmato Gervinho, autore di una doppietta. Shomurodov accorcia ma poi gli uomini di Maran non riescono a rendersi pericolosi ed i tre punti vanno in Emilia.