Il Secolo XIX: "Tra Genoa e Juve, Romero è in bilico"

vedi letture

"Tra Genoa e Juve, Romero è in bilico. Già venduto, segue le sorti del torneo", titola Il Secolo XIX oggi in edicola. Come noto, El Cuti, 22 anni, è già di proprietà della Juve che lo ha lasciato in prestito al Grifone fino alla fine di questa stagione. In caso di stop definitivo del torneo, quindi, sarebbe stato molto difficile rivedere ancora una volta Romero in azione in rossoblù, dopo l'ultima apparizione nella vittoria a San Siro contro il Milan. Ma ora, se la A riuscirà a ripartire, Cristian (pronto a tornare ad allenarsi a Pegli) potrà ancora difendere i colori del Grifo cercando di essere decisivo per la salvezza come lo fu un anno fa.