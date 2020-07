Il Secolo XIX "Tra Ranieri e la Samp un progetto per il futuro"

"Tra Ranieri e la Samp un progetto per il futuro": questo il titolo interno con il quale Il Secolo XIX, nell'edizione odierna, prova a fotografare l'attuale situazione dell'allenatore blucerchiato. Il tecnico vuole restare, il club è entusiasta: ma serve chiarezza sulla squadra della prossima stagione. Ranieri sa che qualche pedina andrà sacrificata, ma si fida sia di Osti che di Pecini. E la questione rinnovo resta sospesa: il prolungamento fino al 2022, che ci poteva attendere come premio per la salvezza ottenuta in anticipo, potrebbe non arrivare.