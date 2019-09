© foto di stefano tedeschi

Brutta sconfitta esterna ieri per il Genoa, che all'Olimpico di Roma, sul campo della Lazio, subisce quattro reti in una partita mai in discussione. E così l'edizione odierna de Il Secolo XIX titola: "Tracollo Genoa. Gattuso in pole". Già, perchè mister Andreazzoli è ora seriamente in bilico e sono ore di riflessione in casa Genoa. 5 punti raccolti in 6 gare: una sola vittoria e due pareggi. Un bottino troppo magro.