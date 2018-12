Il Secolo XIX: "Tutti i numeri dicono Lazio, il momento spinge la Samp"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Tutti i numeri dicono Lazio, il momento spinge la Samp". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Secolo XIX in merito ai blucerchiati. Giampaolo sempre ko con Inzaghi, il trionfo a Roma manca dal 2005. Subiti 11 gol nelle ultime 2 gare. I biancocelesti però sono in crisi di risultati. Per la formazione, pochi dubbi in avanti: la coppia Defrel-Saponara in vantaggio su Caprari-Ramirez.