Sulle pagine de Il Secolo XIX c'è spazio anche per il calcio e per la vittoria della Samp contro l'Udinese. "Udinese rimontata, la Samp vince e riprende la corsa" scrive il quotidiano genovese. Un 2-1 in rimonta (e una rimonta mancava dal dicembre scorso contro l'Empoli) sotto l'acqua, in uno stadio Ferraris tornato fortino.