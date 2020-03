Il Secolo XIX: "Un 2020 in crescita. Ora il Genoa di Nicola non vuole fermarsi"

Il Secolo XIX oggi in edicola titola: "Un 2020 in crescita. Ora il Genoa di Nicola non vuole fermarsi". Dopo un 2019 orribile, migliorano le medie punti e reti dei rossoblu, ed ora la parte più difficile per mister Nicola sarà mantenere il ritmo anche a fronte della sosta forzata e dell'incertezza della prossima giornata, con i rossoblu che potrebbero trovare il Parma (sabato) o il Milan (lunedì). La rincorsa alla salvezza è appena iniziata ed il Genoa non vuole calare il ritmo.