© foto di stefano tedeschi

Titolo a caratteri cubitali per il prossimo derby di Genova sull'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Un derby da non perdere". La partitissima tra Genoa e Sampdoria è sempre molto delicata, ma mai come quest'anno sarà un match da non perdere a tutti i costi. Di solito, in un derby, la classifica non conta. Ma a questo giro conta eccome: entrambe hanno bisogno di punti, ed una sconfitta nel derby potrebbe fare sprofondare in classifica. Domani nessuno può sbagliare la partita. Appuntamento per le 20.45 allo Stadio Ferraris.