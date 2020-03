Il Secolo XIX: "Un Europrogetto per superare l'impasse"

Il Secolo XIX oggi in edicola titola: "Un Europrogetto per superare l'impasse". Si potrebbe portare avanti un progetto "europeo" e non "nazione per nazione". Fare in modo che la Serie A, la Premier, la Liga, la Ligue 1 e la Bundesliga decidano comunemente cosa fare del resto della stagione e così i broadcaster europei, ovvero i titolari di tutti i diritti tv europei e non solo della Serie A, abbiano un unico interlocutore con cui confrontarsi. Meglio ancora se la decisione venisse presa dall'alto da un soggetto europeo, magari Bruxelles, così che le varie Leghe calcio nazionali possano "rifugiarsi", in caso di richieste danni, dietro lo scudo di una decisione che non gli compete direttamente.