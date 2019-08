© foto di stefano tedeschi

"Genoa indomito, tripla rimonta", titola così nella sua sezione sportiva Il Secolo XIX, sulla rimonta effettuata dal Genoa sulla Roma. Grande prova di carattere della squadra di Aurelio Andreazzoli che riprende per tre volte la Roma grazie alle reti Pinamonti, di Criscito (su rigore), e di Kouamè. L'ivoriano regala un punto prezioso al Genoa con un gran gol in tuffo da centro area, poi il portiere Radu mette in ghiaccio la partita con le sue parate. Parte con il piede giusto l'avventura di Andreazzoli.