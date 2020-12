Il Secolo XIX: "Un Milan pimpante e un rigore dubbio puniscono la Samp"

"Un Milan pimpante e un rigore dubbio puniscono la Samp", titola stamane Il Secolo XIX. Non si sa oggi se questo Milan vincerà lo scudetto, ma se sarà così sicuramente la partita di ieri sarà ricordata tra le partite chiave. Una vittoria sofferta, di quelle che potrebbero segnare un destino. La Sampdoria recrimina per quel colpo di testa fallito da Ekdal all'ultimo secondo, che fosse entrato avrebbe reso giustizia all'andamento dell'incontro. Incontro sul quale ha pesato tanto il rigore assegnato con forse troppa leggerezza ai rossoneri per un tocco di mano di Jankto. A maggior ragione perché poi Calvarese ha sorvolato su due tocchi di mano in area rossonera.