Il Secolo XIX: "Un rilancio di troppo o un cavillo legale: quegli affari saltati da Ramirez a Colley"

"Un rilancio di troppo o un cavillo legale: quegli affari saltati da Ramirez a Colley". Questo il titolo sulle pagine de Il Secolo XIX in riferimento ad alcuni retroscena del mercato della Sampdoria: "Il passaggio di Gaston al Torino è sfumato per 200 mila euro. Il gambiano non è andato al Fulham perché senza permesso di lavoro. Sarebbe potuta finire così, con Ramirez e non Bonazzoli al Torino (o al Genoa...), Colley al Fulham e Fazio alla Sampdoria, Linner come vice Audero. Invece gli infiniti retroscena del calcio-mercato hanno lasciato le pedine al loro posto".