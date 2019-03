Il Secolo XIX: "Una Samp a tutto pressing schianta il Sassuolo"

"Una Samp a tutto pressing schianta il Sassuolo 5-3 e torna a sognare l'Europa", si legge questa mattina sulla prima pagina de Il Secolo XIX. Cinque gol in trasferta accompagni da un gioco tutto pressing, recupero palla e scambi in velocità. La Samp schianta il Sassuolo mandando a segno le tre punte (Quagliarella, Defrel e Gabbiadini) oltre a Linetty e Praet e torna pienamente in corsa la qualificazione all'Europa League.